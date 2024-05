Hamilton wil graag samenwerken met Newey

Eerder deze week bevestigde Red Bull Racing dat Adrian Newey gaat vertrekken bij het team. Newey wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Ferrari, waar hij kan gaan samenwerken met Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen ziet die samenwerken wel zitten.

Hamilton rijdt momenteel nog voor het team van Mercedes, maar afgelopen winter werd bekend dat hij vanaf 2025 gaat rijden voor Ferrari. Bij de Italiaanse renstal wil men gaan profiteren van de komst van Hamilton, en men hoopt dat er nog meer grote namen gaan volgen. In de Italiaanse media wordt gesuggereerd dat Newey zeer dicht bij een deal met Ferrari is, de topontwerper kan dan onderdeel worden van een soort dream team.

Voorrecht

In Miami werd Hamilton geconfronteerd met de geruchten over Newey. Tegenover de internationale media spreekt hij zich lovend uit over Newey: "Adrian staat bekend om zijn geweldige geschiedenis en staat van dienst. Hij heeft in zijn loopbaan duidelijk geweldig werk geleverd in de samenwerking met zijn teams en hij heeft veel kennis. Ik denk dat hij een geweldige aanvulling zou zijn. Ferrari heeft al een geweldig team. Ze boeken enorm veel vooruitgang. De auto is sneller dit jaar, maar het zal een voorrecht zijn om met hem samen te werken."

Lijst

Hamilton zou het in ieder geval geen probleem vinden om samen te werken met Newey. De zevenvoudig wereldkampioen geeft toe dat hij een groot fan is van de afzwaaiend Red Bull-ontwerper. Hamilton legt zijn mening uit aan de internationale pers: "Als ik een lijst zou moeten maken van mensen met wie ik graag zou willen samenwerken, dan zou hij absoluut bovenaan dat lijstje staan!"