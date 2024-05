Danner kraakt Red Bull: "Newey-exit is het begin van het einde"

Het team van Red Bull Racing neemt na dit jaar afscheid van Adrian Newey. Het team bevestigde het nieuws voorafgaand het raceweekend in Miami, maar ze verwachtten niet dat het vertrek van Newey veel impact gaat hebben op het succes. Christian Danner stelt echter dat dit het begin van het einde is van het Red Bull-succes.

Newey speelde een belangrijke rol bij de successen van Red Bull Racing. De topontwerper was verantwoordelijk voor alle titelwinnende wagens van Red Bull. Nu komt er dus een einde aan zijn werkzaamheden bij Red Bull, maar hij gaat nog niet helemaal weg. Hij zal zich voorlopig focussen op de RB17, en begin 2025 trekt hij dan definitief de Red Bull-deur achter zich dicht.

De overige kopstukken van Red Bull stelde afgelopen week dat Newey's vertrek geen grote invloed zal hebben op de resultaten. Oud-coureur en huidig analist Christian Danner laat aan Motorsport-Magazin weten dat hij er iets anders over denkt: "Dit is het begin van het einde van de Red Bull-dominantie. Ik zeg niet dat het team gaat instorten, maar de dominantie is wel voorbij met het vertrek van Newey." Volgens Danner gebeurde dit in het verleden ook: "De teams waar Adrian eerder voor werkte, zeiden altijd dat zijn vertrek geen problemen ging opleveren."