Brundle zag Norris vliegen: "Toen was hij al snel"

Lando Norris schreef afgelopen weekend zijn eerste Grand Prix op zijn naam. De Britse McLaren-coureur reed een foutloze race, maar volgens sommigen lag dat vooral aan de Safety Car. Volgens Martin Brundle ligt het allemaal iets genuanceerder en spelen er meer dingen een rol.

Norris moest er lang op wachten, maar hij won in Miami dan toch zijn eerste race. De Britse coureur werkte zich naar voren, en hij profiteerde van de Safety Car. Hij dook naar binnen op het moment dat de Safety Car de baan op kwam, en hij had het geluk dat de bestuurder van de Safety Car het veld oppikte bij Max Verstappen. Norris kon hier goed van profiteren en zijn zege kwam na de herstart eigenlijk niet meer in gevaar.

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle was onder de indruk van Norris. Hij vindt dat Norris niet alleen maar profiteerde van de Safety Car. In zijn column voor Sky Sports stelt Brundle dat het allemaal iets genuanceerder ligt: "Toen hij Perez wist in te halen, liet hij al een goede snelheid zien. Ook zijn teamgenoot Oscar Piastri was, met een auto met maar een gedeelte van de updates, snel, hij hield de Ferrari's achter zich en hij hield Verstappen in zicht. Max moest hard pushen en hij maakte in bocht 14/15 een zeldzaam foutje, waar hij over het paaltje reed en schade aan zijn vloer opliep."