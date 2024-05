Marko lacht over toekomst Newey: "Rood vloekt met donkerblauw"

Vorige week maakte Red Bull Racing bekend dat Adrian Newey na dit jaar gaat vertrekken bij het team. Het is nog niet duidelijk waar zijn toekomst ligt, maar er zijn meerdere teams met interesse. Helmut Marko weet het ook nog niet, maar hij heeft wel een vermoeden.

Newey werd al langer in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. De Britse topontwerper wordt gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied, dus het is niet vreemd dat veel teams interesse hebben in zijn diensten. Het lijkt er op dat Aston Martin hem een bod heeft gedaan, Ferrari wordt in de Italiaanse media genoemd als een mogelijkheid en in Miami liet Williams-teambaas James Vowles weten dat hij met Newey had gesproken.

Red Bull-adviseur Helmut Marko baalt vanzelfsprekend van het vertrek van Newey. De Oostenrijker vreest niet voor de toekomst van Red Bull, en hij weet ook niet helemaal waar de toekomst van Newey ligt. Marko durft wel een gokje te wagen en in gesprek met Total-Motorsport lijkt hij te hinten op Aston Martin: "In welke kleur zie ik Newey in de toekomst rondlopen? Ik denk dat rood een beetje vloekt met donkerblauw. Maar ik denk dat er van alles mogelijk is met een geweldige kleur zoals groen."