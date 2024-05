'Ferrari gaat testen met FIA-spatborden'

Het team van Ferrari gaat deze week testen op het circuit van Fiorano. De Italiaanse renstal gaat een paar filmdagen afwerken, maar het lijkt er op dat ze veel meer gaan doen. Naar alle waarschijnlijkheid gaan ze ook testen met de spatborden waar de FIA aanwerkt.

Eerder vandaag lekte uit dat Ferrari op donderdag en vrijdag aanwezig is op het circuit van Fiorano. Ze gaan filmdagen afwerken met de huidige auto, inclusief nieuwe updates. Hierdoor kunnen ze een gevoel krijgen van hoe de auto zich gedraagt met de nieuwe onderdelen. Maar het lijkt er op dat er veel meer zal worden gedaan dan alleen maar filmen, ze gaan waarschijnlijk ook voor de FIA testwerk verrichten.

De FIA zoekt nog altijd naar een oplossing voor de grote hoeveelheid spray bij regenraces. In de afgelopen jaren zorgde dit voor de nodige problemen met het zicht. De FIA liet daarna weten dat ze gingen kijken naar een soort spatborden. In 2022 begon dit testprogramma, maar in de afgelopen maanden was het stil. Volgens het doorgaans betrouwbare Formu1a.Uno gaat Ferrari op Fiorano testen met de spatborden. Volgens het Italiaanse medium zal er op één van de twee testdagen gaan rijden met de spatborden. Waarschijnlijk zullen ze daarvoor een oudere wagen zoals de F1-75 gaan gebruiken.