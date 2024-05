CEO Robyn verlaat FIA na 18 maanden

Autosportfederatie FIA heeft weer afscheid genomen van een belangrijk kopstuk. In de afgelopen maanden vertrokken meerdere namen bij de FIA, maar nu is ook CEO Natalie Robyn weggegaan. Ze vervulde de nieuwe rol slechts 18 maanden, en het is nog niet duidelijk wie haar gaat opvolgen.

Robyn was de eerste CEO van de FIA. Deze rol werd gecreëerd door FIA-president Mohammed Ben Sulayem, maar hijzelf trad alsnog naar de voorgrond als het gezicht van de autosportfederatie. Robyn is het volgende kopstuk dat vertrekt, eerder trokken ook Steve Nielsen, Tim Goss en Deborah Mayer de FIA-deur achter zich dicht. Het is al geruime tijd onrustig bij de FIA, maar volgens de autosportfederatie staat het vertrek van Robyn hier lost van.

In een statement meldt de FIA dat ze in onderlinge overeenstemming uit elkaar zijn gegaan. In het statement laat Robyn niet weten waarom ze gaat vertrekken, maar ze laat wel weten dat ze dankbaar is voor het feit dat ze de FIA heeft mogen herstructureren. Voor haar werkzaamheden bij de FIA was ze werkzaam in de auto-industrie voor onder meer Volvo en Nissan. Het is nog niet duidelijk wie haar gaat opvolgen, en of ze rol van CEO überhaupt blijft bestaan bij de FIA.