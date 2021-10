Vettel kritisch op lange kalender: "Teamleden hebben ook familie"

De Formule 1 kalender wordt met de dag voller en voller. Aankomend seizoen staan er naar alle waarschijnlijkheid een record aantal van 23 races op de planner. Niet iedereen is hier over te spreken. Ook Aston Martin-coureur Sebastian Vettel is niet bepaald fan.

In gesprek met Motorsport.com bespreekt Vettel zijn zorgen over het plan: "We moeten niet onderschatten dat we een groep mensen zijn die de wereld rondreist. Je kunt het uitrekenen. Als we 52 weekenden per jaar hebben en 23 races in een beperkt aantal maanden waar je niet altijd overal kan racen, dan krijg je een intens seizoen."

Duurzaam

Dan is de sport ook nog eens bezig zichzelf een groen imago aan te meten. De in groene kleur rijdende Vettel heeft er dan ook een duidelijke mening over: "Het moet een doel zijn om er een duurzaam seizoen van te maken, niet alleen voor het milieu maar ook voor de inzet van de mensen. Als je een sport hebt zoals deze zijn de weekenden veel langer dan alleen zaterdag en zondag. En dan hebben de coureurs nog een redelijk normaal leven."

Kinderen

Vettel maakt zich dan ook zorgen over de situaties van de andere teamleden: "De meeste mensen, of het nou engineers, monteurs of mensen elders in het team zijn, ze hebben allemaal een familie en kinderen waar ze op moeten passen. We moeten heel erg voorzichtig zijn met de zaken waarop we ze inzetten."