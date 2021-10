Gehele Honda-livery was niet het originele idee

Het zal niemand zijn ontgaan maar Red Bull Racing rijdt dit weekend dus met een speciale livery ter eren van Honda. Maar nu blijkt dat het niet het originele idee was van het team om de gehele livery aan te pakken. Spijt heeft echter niemand van de speciale actie.

Volgens Honda-kopstuk Masashi Yamamoto waren er eerst andere plannen. In gesprek The Race gaat hij hierop in: "Red Bull zei tegen Honda: 'Laten we iets speciaals doen voor Suzuka.' Dat is waar het allemaal begon. Toen was één van de ideeën om een speciaal racepak te maken geïnspireerd op de RA272."

Maar achteraf werd het toch wat groter. Yamamoto heeft daar natuurlijk geen problemen mee: "Het gesprek ging verder en toen zeiden we van, waarom doen we het ook voor de auto. Dus niet alleen het pak maar ook de auto is geïnspireerd op de RA272."