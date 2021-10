Domenicali denkt dat Hamiltons records ooit worden verbroken: "Charme van onze sport"

De afgelopen jaren werden de recordboekjes van de Formule 1 herschreven. Lewis Hamilton verbeterde en evenaarde de onbreekbaar gewaande records van Michael Schumacher. Hamilton kan dit jaar ook het magische record van zeven wereldtitels verbreken en heeft dan al helemaal een legendarische status bereikt.

Hamilton staat momenteel op zeven wereldtitels. De Brit kroonde zich vorig jaar in Turkije tot wereldkampioen en evenaarde daar de zeven titels van Schumacher. Dit jaar kan hij de onmogelijke geachte achtste titel pakken maar daarvoor moet hij eerst wel afrekenen met Max Verstappen.

Hamiltons records zullen nog wel eventjes blijven staan. Niemand komt voorlopig in de buurt van zijn honderd overwinningen. Toch denkt Formule 1-CEO Stefano Domenicali dat de cijfers van Hamilton niet voor de eeuwigheid zijn. Tegen Sky Sports spreekt hij zich uit: "We dachten dat Schumachers records onmogelijk te breken waren maar Hamilton deed het. Dat is ook waarom ik denk dat Hamiltons aantal overwinningen op een dag ook zal worden overtroffen. Het is de charme van onze sport."