Wolff waakt voor te veel enthousiasme: "Alles kan gebeuren in F1"

Mercedes wist in Rusland eindelijk weer een Grand Prix te winnen. Het was een bijzondere want Lewis Hamilton won zijn recordbrekende honderdste race. De sfeer is bij Mercedes dan ook opperbest. Maar teambaas Toto Wolff wil niet op de feiten vooruit lopen.

In de regen van Sotsji wist Lewis Hamilton op het juiste moment de pits te vinden en reed hij de op slicks rijdende raceleider Lando Norris voorbij. Het was zijn eerste overwinning sinds Silverstone en dus ook de eerste sinds die tijd voor Mercedes. Valtteri Bottas heeft immers nog niet gewonnen.

Wolff

In een persbericht kijkt teambaas Toto Wolff naar de prestaties: "Er heerst een briljante sfeer in het team sinds afgelopen week. Terugkeren op de hoogste tree van het podium was een fantastisch gevoel voor ons allemaal. Al helemaal na zo'n matig weekend."

Toch waakt Wolff voor iets te veel enthousiasme: "De laatste momenten van de race in Rusland lieten zien dat alles kan gebeuren in de Formule 1 en dat geluk kan veranderen als je met je ogen knippert. Dit seizoen is om je vingers bij af te likken en daar genieten we immens van. Maar dat betekent ook dat we agressief moeten zijn in onze benadering van het seizoen zodat we het maximale eruit kunnen halen."