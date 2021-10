Vettel en Aston Martin vol ambitie: "Team is aan het groeien en wil succesvol zijn"

Aan ambitie geen gebrek bij Aston Martin. Het Britse team wil graag de weg omhoog inzetten en lijken zelf vol vertrouwen dat ze op een dag tot de beste van het startveld zullen behoren. Vooralsnog gaat het nog niet naar wens, het team staan zevende bij de constructeurs.

Toch is dat geen reden om de ambities maar even in de vriezer te schuiven. In 2022 gaan er immers gloednieuwe regels in en het team kan daar zomaar eens van profiteren. Ook is het contract van stercoureur Sebastian Vettel met een jaartje verlengd waardoor de groene brigade nog een jaartje kan genieten van de kunsten van de viervoudig wereldkampioen.

Vettel zelf heeft er in ieder geval ook vertrouwen in. De sympathieke Duitser gaat in op de verwachtingen in gesprek met F1Insider: "Het team is aan het groeien en wil succesvol zijn. We doen er echt alles aan om het te bereiken. Hoe lang dat zal duren is moeilijk te zeggen. In ieder geval, de aankomende nieuwe regels zijn zeer interessant."