Mogelijk motorstraf Hamilton in Turkije

Het lijkt erop dat geen enkele coureur uit de kopgroep onder een motorstraf gaat uitkomen. Lewis Hamilton is vooralsnog de enige zonder motorstraf maar het begint er meer en meer op te lijken dat hij er toch aan moet geloven. In Turkije zal het misschien al gebeuren.

De motorstraffen spelen een belangrijke rol in de strijd om het wereldkampioenschap. Bij een wissel naar de vierde motor moet een coureur immers naar achter op de grid en dan is er een kans dat de concurrent kan profiteren. In Rusland kreeg Max Verstappen een gridstraf maar hij reed wel naar de tweede plaats.

In Rusland liet Mercedes-teambaas Toto Wolff nog weten dat alles er nog goed uit zat en hij een wissel niet zo snel zag gebeuren. Hamilton had immers geen verdere straffen staan dus op die manier kon hij er niet van profiteren.

Andere gedachten

Maar nu heeft Wolff er weer een iets andere mening over. De wissel kan nu zomaar al in Turkije plaatsvinden. In gesprek met Sky Sports spreekt hij zich uit: "Het is een mogelijkheid. Wanneer en hoe? Daar is nog geen beslissing over genomen."

DNF

Het is immers een feit dat een uitvalbeurt door motorproblemen meer punten kost dan een motorwissel. Wolff is zich hiervan bewust: "Het is belangrijk dat je geen DNF oploopt door betrouwbaarheidsprobleem. Een keertje als tweede of derde finishen is geen probleem. Maar als je niet aan de finish komt. We zijn aan het kijken naar de parameters van de motoren om er zeker van te zijn dat we niet worden getroffen door een betrouwbaarheidsprobleem."