Formule 1 verkent streamingsopties bij Amazon, Youtube en Facebook

De Formule 1 is druk bezig om nieuwe manieren te vinden om de Grands Prix live uit te zenden via bestaande streamingplatforms. De koningsklasse van de autosport voert verkennende gesprekken met diverse partijen, waaronder Amazon, Youtube en Facebook.

Dat vernam Racefans.net van Ian Holmes, directeur mediarechten bij de Formule 1. "We staan regelmatig in contact met bedrijven als Amazon, Youtube en Facebook. Onderhandelingen en gesprekken duiden op een vergevorderd stadium, vandaar dat ik het liever over contact heb."

De interesse van Amazon was al langer bekend. De vorige Formule 1-directeur Chase Carey noemde het bedrijf eind vorig jaar als potentiële partner. Holmes: "Met Amazon zijn we verwikkeld in een aantal discussies, zeer specifieke discussies, twee soorten discussies om precies te zijn."

"Ze hebben Amazon Prime waar alle films en content te zien zijn die ze inkopen en ze hebben Amazon Channels voor extra Over-The-Top content. We praten op beide vlakken met hen. Zo zouden ze onze rechten kunnen bemachtigen zoals elke andere uitzendgemachtigde zou doen, maar we zijn ook in gesprek over mogelijkheden bij Amazon Channels om bijvoorbeeld F1 TV in de markt te zetten."