Domenicali bestrijdt dat Formule 1 met racismeprobleem kampt

Formule 1-directeur Stefano Domenicali vindt niet dat de koningsklasse van de autosport met een racismeprobleem kampt. De discussie rondom racisme, discriminatie en gelijkheid kwam vorig jaar in een stroomversnelling terecht door de gewelddadige dood van George Floyd en de daarop volgende protesten in de Verenigde Staten. Lewis Hamilton en Mercedes namen het voortouw in hun steun voor de Black Lives Matter-beweging, door te knielen voor een Grand Prix en de auto zwart te verven.

Dat knielen voor aanvang van een race is iets waar Domenicali zo het zijne van denkt. "Knielen betekent voor iedereen wat anders, afhankelijk van waar in de wereld je jezelf bevindt", legt hij in de Daily Mail uit. "Ik wil dat wel bespreken met de rijders. We willen niet te veel nadruk leggen op een enkel gebaar. We beschikken over een mooi en groot platform in de aanloop naar een race, maar het is niet de bedoeling om dat maximaal op een politieke manier in te vullen. We stippen liever de waarden aan die belangrijk zijn voor de wereld en de Formule 1."

Zoals bijvoorbeeld inclusie. Ongelijkheid bestaat ook in de autosport, stelt Hamilton. Maar van een racismeprobleem is volgens Domenicali geen sprake in de Formule 1. "Zo ervaar ik het in ieder geval niet. Ik heb er geen persoonlijke ervaringen mee. Het is eerder andersom. De Formule 1 is begonnen in een bepaald deel van de wereld - Europa - en verspreidde zich vervolgens over de rest van de wereld. Daardoor is het multiculturele gehalte in onze sport juist toegenomen."

Bernie Ecclestone

Domenicali volgt daarmee de lijn die voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone aanhoudt. In tegenstelling tot zijn voorganger Chase Carey, die Ecclestone zoveel mogelijk probeerde te weren uit de paddock, zoekt Domenicali juist regelmatig contact met Ecclestone. Ze spreken elkaar bijna elke week, verklapte de Italiaan.

"Ik kan goed opschieten met Bernie", vervolgt Domenicali. "Hij heeft me laten weten dat ik contact met hem kan opnemen als ik advies nodig denk te hebben. Zonder Bernie zou de Formule 1 niet zijn wat het vandaag de dag is. Hij is een pionier in hoe hij deze sport opgebouwd heeft, dat mogen we niet vergeten. Ik heb veel bewondering voor hem en wat hij gedaan heeft. Er ligt een paddockkaart voor hem klaar en ik hoop dat hij wat races bij kan wonen."