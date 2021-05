Liberty Media: "Die domme Amerikanen hebben het wel even geflikt"

Scepsis heerste er toen Liberty Media drie jaar geleden de Formule 1 overnam. Het Amerikaanse mediabedrijf moest eerst maar eens bewijzen dat ze deze in de basis Europese sport een goede wending konden geven. Drie jaar later zijn de meningen overwegend positief. Liberty Media heeft de Formule 1 meer toegankelijk gemaakt op social media, zorgde in het coronajaar 2020 toch voor een volwaardig kampioenschap met zeventien races en voerde onder meer een budgetlimiet in.

Dat verdient een pluim, meent Liberty-baas Greg Maffei. Speedweek.com citeert hem: "Bernie Ecclestone en Max Mosley probeerden na de financiële crisis in 2008 een budgetplafond te introduceren, maar slaagden daar niet in. Wij werden gezien als domme Amerikanen die de sport overnamen en men lachte ons soms zelfs uit, maar we hebben het wel even geflikt. Chase Carey en zijn team hebben het voor elkaar gekregen en verdienen daar waardering voor."

De inmiddels vertrokken Formule 1-directeur Carey, die tegenwoordig een rol als voorzitter vertolkt, heeft de voorbije drie jaar een belangrijke rol gespeeld. Maffei vervolgt: "Chase heeft fantastisch werk geleverd. Hij heeft de toon van de sport verandert en de Formule 1 in de juiste richting gestuurd. De nieuwe Concorde Agreement met daarin het budgetlimiet was wat dat betreft van groot belang."

"Zijn werk is niet eenvoudig geweest. Soms voelde ik me zelfs schuldig dat ik hem met deze taak had opgezadeld. Hij moest zich de hele wereld over haasten om met die koppige teambazen te onderhandelen. Er gaat een vechter en verdeler schuil in Chase. Het is hem gelukt om de voorheen verziekte sfeer tussen het management van de Formule 1 en de teams te normaliseren."

Dat is overigens geen verwijt ten opzichte van de vorige Formule 1-leiding, benadrukt Maffei. "Begrijp me niet verkeerd, Bernie Ecclestone heeft deze sport opgebouwd en hoort daar het volste respect voor te krijgen. Maar er was geen visie voor de toekomst. En de sfeer tussen de commerciële rechtenhouder, de teams en de promotors kenmerkte zich door onenigheid en gekissebis. Dat is veranderd, we zitten nu meer op één lijn. Om de sport te laten floreren, moeten we allemaal samen optrekken. Chase is daar de drijvende kracht achter geweest en ik ben blij dat hij achter de schermen nog steeds aan de Formule 1 verbonden is."