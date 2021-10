Wolff hoopt niet dat Russell al voor de titel gaat in 2022: "Luxe probleem"

Volgend jaar krijgt Mercedes een Brits rijders duo. Lewis Hamilton neemt dan afscheid van Valtteri Bottas en krijgt huidig Williams-coureur George Russell als nieuw teammaatje. Het is afwachten hoe de verhoudingen binnen het team gaan veranderen, Russell is immers van een iets ander kaliber dan Bottas.

Mercedes-teambaas Toto Wolff verwacht dat Russell nog wel eventjes moet gaan wennen aan zijn gloednieuwe omgeving. In gesprek met Motorsport-total.com gaat Wolff in op zijn verwachtingen van Russell: "We gaan er vanuit dat George snel zal zijn."

Misschien kan Russell al gelijk meestrijden voor de wereldtitel. Wolff denkt in ieder geval dat dat op een dag gaat gebeuren: "Dat kan gebeuren in het eerste jaar en dat zou dan een luxe probleem zijn waar we dan een oplossing voor moeten zoeken."

Het is wel duidelijk dat Wolff veel verwacht van 'Mr Saturday' Russell. Wolff ziet dan ook een buitenaards talent in de coureur die naast honderdvoudig winnaar Hamilton zal rijden: "Hij is een jong en opkomend talent die hard bezig is met het leveren van uitzonderlijke prestaties."