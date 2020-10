Red Bull raakte in Duitsland in de problemen en zet daarom Sébastien Buemi op corona reservebank

Sebastien Buemi wordt de nieuwe reserve van Red Bull Racing en AlphaTauri. De teams hadden Sergio Sette Camara, maar die heeft zijn rol verlaten om mee te doen aan de Japanse Super Formula.

Het Coronavirus treft ook het Formule 1-circus. Teams, coureurs en personeel worden preventief getest op het virus, als iemand het heeft dan mag die persoon in zelfisolatie en niet in de paddock komen. Zonder negatieve test kom je dus niet de paddock binnen. Het virus verspreid zich razend snel, een tweede golf is een feit geworden. In de Formule 1 stijgen de besmettingen ook, daarom zijn de teams opzoek naar een reserve coureur. Als namelijk een coureur besmet raakt, mag hij niet racen en moet er een andere coureur stand-by staan.

Sebastien Buemi gaat dat voor de Red Bull teams doen. Hij zal elk weekend stand-by staan voor de teams. Als een AlphaTauri-coureur het virus heeft of ziek is, dan zal hij daar plaatsnemen. Als een Red Bull Racing-coureur (Max Verstappen of Alexander Albon) ziek is of positief test op het Coronavirus, zal een van de AlphaTauri-coureurs doorschuiven. Pierre Gasly is hierbij de eerste keuze, die heeft namelijk de meest recente ervaring met het team.

Problemen bij Red Bull in Duitsland

Red Bull kwam dit weekend in de problemen. Alexander Albon's test was niet helemaal goed gegaan, de testuitslag was daardoor niet duidelijk. Sergio Sette Camera zou dan moeten invallen, maar de Braziliaan was al onderweg naar Japan. Nico Hulkenberg werd vervolgens gebeld, al leek dat achteraf niet nodig. Een tweede test voor Albon gaf de duidelijkheid, want hij testte negatief. Nico Hulkenberg kon hierdoor invallen bij Racing Point, die een zieke coureur hadden. In het vervolg zal dus nu Sebastien Buemi in actie komen voor het team.