Blijft de Formule 1 op Losail? Locatie Qatar 2023 onduidelijk

Gister werd duidelijk dat de Formule 1 dit jaar voor het eerst naar Qatar trekt voor een Grand Prix. In november zullen de heren coureurs hun bolides de sporen geven op het Losail International Circuit. Als klap op de vuurpijl werd ook nog eens bekend gemaakt dat er een tien jarig contract is getekend, maar of die races ook op Losail plaatsvinden is niet duidelijk.

In 2023 zal Qatar na dit jaar weer een Grand Prix organiseren. In 2022 is er in het land namelijk het zwaar bekritiseerde WK voetbal dus moeten ze eventjes een jaartje wachten voordat de Formule 1 weer wederkeert. Van te voren zou je zeggen dat dat Losail dan weer warm mag lopen voor de Grand Prix. Maar de Formule 1 is een soort 'Wie is de Mol?', niets is wat het lijkt.

Op de website van de Formule 1 staat namelijk een opvallend zinnetje in de aankondiging van de GP van Qatar. Er valt het volgende te lezen: "Gesprekken over de locatie van de Grand Prix vanaf 2023 zullen doorgaan. Verdere details komen later naar buiten." Dat klinkt niet heel hoopvol voor Losail, waar vooral motorraces aandacht genereren.

De vraag is dan: Waar moet de Formule 1 dan heen? Losail is vooralsnog het enige circuit in het emiraat met de voor de koningsklasse benodigde Grade One-licentie. Het komt vaak genoeg voor dat er een nieuw circuit wordt gebouwd dat aan de voorwaarden van deze licentie voldoet, denk bijvoorbeeld aan Jeddah in Saoedi-Arabië. Zo zijn er geruchten over een stratencircuit aan de kustwegen van hoofdstad Doha. Het is afwachten wat de toekomst gaat brengen.