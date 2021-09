Horner ziet concurrentie McLaren: "Geen grote verrassing"

In Monza en Sotsji kregen Mercedes en Red Bull Racing concurrentie uit de hoek van McLaren. In Monza wist het team een 1-2tje te pakken na het uitvallen van Hamilton en Verstappen en in Sotsji stal Lando Norris de show door de pole position te pakken en bijna te winnen.

Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is opgevallen dat zijn coureurs nu ook ineens rekening moeten houden met de papaja kleurige McLarens. In gesprek met Speedweek.com spreekt Horner zich uit: "Ze hebben een auto die heel erg sterk is op de huidige circuits maar wat minder op andere circuits. Er is een rimpeleffect gaande."

Horner is dan ook niet compleet verrassend dat het team zo goed presteert. Toch ziet hij een zwakte: "McLaren heeft over het algemeen een goede auto en een goede motor plus twee exceptionele coureurs en een goed topsnelheid. Het is geen grote verrassing wat McLaren laat zien. Maar ze missen consistentie."