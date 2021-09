Wolff over mogelijke motorwissel: "Mochten we wisselen dan is het spontaan"

De motoren spelen een grote rol in de strijd om het wereldkampioenschap. Als een coureur te veel motoren gebruikt betekent dat immers een gridstraf en dat komt vanzelfsprekend niet uit voor de titelrivalen Verstappen en Hamilton. De Nederlandse Red Bull-coureur heet in Sotsji in ieder geval zijn straf gepakt.

Het is nog onzeker of Lewis Hamilton ook aan de motorstraf zal moeten geloven. Mercedes houdt het onduidelijk terwijl iedereen bij Red Bull verwacht dat de Britse rivaal van Verstappen snel van motor zal wisselen. Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas heeft er immers al twee gehad.

Spontaan

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaat in gesprek met het Duitse RTL in op de mogelijke wissel en bijbehorende straf: "We kijken ernaar per race en houden de prestaties en de houdbaarheid van de motor in de gaten. Mochten we echt gaan wisselen dan zal dit spontaan gebeuren."

Nadeel

Wolff zag dan ook geen enkel voordeel in de motorwissel van Red Bull in Rusland, dus ook andersom ziet hij geen voordeel voor de concurrentie. Wolff: "Als wij die wissel zouden nemen hebben we net zo'n nadeel als Red Bull in Sotsji had." In Rusland reed Verstappen van de laatste plaats naar de tweede plek, inclusief gridstraf dus.