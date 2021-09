Horner over nieuwe pitstop-regels: "Het is waar dat ze nu moeilijker zijn"

Sinds de Grand Prix van België zijn er nieuwe regels omtrent de pitstops ingevoerd in de Formule 1. De stops waren voorheen vaak razendsnel en dat werd als te gevaarlijk gezien door de hoge heren. Vooral Red Bull lijkt hinder te ondervinden van de nieuwe regels en zag al twee races op rij dingetjes fout gaan.

Sinds de Belgische Grand Prix moeten de monteurs met de wheelguns een knopje indrukken om aan te geven dat de band er weer op zit. Als alle knopjes zijn ingedrukt floept het licht op groen en vervolgt de coureur zijn weg. In Monza ging dit mis bij Max Verstappen, het was de indirecte oorzaak van zijn veelbesproken crash met Lewis Hamilton. In Sotsji had teammaatje Sergio Perez een waardeloze stop.

In gesprek met Speedweek.com reageert teambaas Christian Horner op de pitstop-problemen: "In Sotsji was het weer wat anders. Rechts achter zat het wiel vast tijdens de stop van Perez. Checo dacht dat hij het signaal had gekregen om weg te mogen rijden maar hij moest opnieuw stoppen. Dus de procedure moest weer helemaal overnieuw. Het zijn maar een paar seconden maar ze stapelen zich op in zo'n situatie. We trainen constant met de stops maar het is waar dat ze nu moeilijker zijn geworden."