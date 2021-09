Mathias Lauda looft Norris: "Als coureur kijk je alleen naar het asfalt"

Lando Norris liet in Rusland zien waarom hij wordt gezien als een van de grootste talenten van het huidige Formule 1-veld. De jonge McLaren-coureur pakte de pole position en won bijna de race maar gokte en verloor in de regen. Toch heeft Norris een onuitwisbare indruk achtergelaten op veel kenners.

Ook bij de Oostenrijkse tv-zender ServusTV is het talent van de jonge Brit opgevallen. Analist Mathias Lauda ,zoon van en zelf ook coureur, was ook onder de indruk van de jonge coureur: "Ten eerste, hij zette een geweldige show neer in de kwalificatie. Toen reed hij een vlekkeloze race ondanks de druk van Lewis."

Uiteindelijk won de regen van Norris. De Brit bleef op de slicks rondrijden en betaalde daar uiteindelijk een hoge prijs voor. Lauda heeft er wel een verklaring voor: "Als coureur kijk je alleen naar het asfalt en niet naar de lucht. Lando was er zeker van dat hij verder kon op de slicks. Je moet een beslissing maken in een split second. Hij had net zo goed aan het langste eind kunnen trekken."