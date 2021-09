Ralf Schumacher over Hamilton: "Meest complete coureur van het veld"

Haast onzichtbaar wist Lewis Hamilton zich in Sotsji naar de tweede plek op te werken. De Britse zevenvoudig wereldkampioen maakte in de regen op het juiste moment een pitstop en ging voorbij aan Lando Norris om daarna zijn historische honderdste Grand Prix te winnen.

Zijn prestaties in Rusland brachten Hamilton een karrenvracht aan complimenten. De Mercedes-coureur had zich namelijk een perfecte manier hersteld van zijn matige kwalificatie een dag eerder. In race was hij op geen foutje te betrappen en de overwinning was zijn beloning.

Ook Ralf Schumacher was achteraf vol met complimenten. De Duitse oud-coureur is in zijn column voor Sky Duitsland vol lof. Schumacher steekt zijn waardering niet onder stoelen of banken: "Lewis is momenteel de meest complete coureur van het veld. Hij heeft een schat aan ervaring en werkt erg close samen met het team. Wanneer het nodig is in de kwalificatie of de race kan hij een vlekkeloze prestatie neerzetten."

Volgend seizoen gaan de reglementen compleet op de schop in de Formule 1. Of Hamilton dan nog steeds de beste auto van de grid heeft is dan ook alles behalve een zekerheid. Schumacher is zich hier ook van bewust: "Hij heeft na dit seizoen nog een tweejarig contract bij Mercedes. Hoeveel overwinningen hij dan kan pakken hangt ook af van hoe sterk zijn auto is volgend jaar."