Perez likt zijn wonden: "Terugkijkend was de slick niet de beste keuze"

Sergio Perez was één van de grootste verliezers van de spectaculaire Russische Grand Prix. De Mexicaanse Red Bull-piloot lag op de derde stek en was een van de coureurs die dacht dat de inters een overbodige luxe waren. Hij nam de verkeerde gok en werd negende.

Na afloop van de historische race verscheen Perez voor de internationale camera's om terug te kijken naar zijn wedstrijd: "We reden op de podiumposities dus ik besloot het risico te nemen om op de slicks te blijven rijden in plaats van de te stoppen voor de inters."

De Mexicaan probeert zijn keuze nog te verduidelijken en aan te geven hoe hij tot zijn verkeerd uitgepakte keuze kwam: "In de eerste en derde sector was het redelijk droog en kon je temperatuur in je banden krijgen. Dus als het dan zou opdrogen zouden de slicks de beste keuze zijn en de jongens op de inters zouden in de problemen komen."

Maar Perez weet ook dat het achteraf wel makkelijk praten is. "Terugkijkend was de slick niet de juiste band en de timing van de regen zorgde ervoor dat sommigen geluk hadden en anderen weer niet." Door de tegenvallende negende plaats van Perez is het verschil tussen Red Bull en Mercedes in het constructeurskampioenschap alleen maar groter geworden.