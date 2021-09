Lewis Hamilton was extra voorzichtig en conservatief: "Je wilt 'm niet in de muur"

Lewis Hamilton was voorzichtig tijdens de Russische Grand Prix. De Mercedes-coureur had namelijk vooral veel te verliezen. Met gridstraffen voor Verstappen was deze race de uitgelezen mogelijkheid voor Hamilton om zijn achterstand in het WK om te zetten in een voorsprong.

Hamilton had een voorzichtige start en verloor wat plaatsen, maar maakte dat later in de race helemaal goed. Toen de regen naar beneden kwam, koos Mercedes om op het juiste moment de pitstraat op te zoeken voor de wissel naar gegroefde rubbers. Lando Norris gokte juist dat de regen zou meevallen en hij bleef probeerde het op de slicks. Dat pakte verkeerd uit. Hamilton pakte zo zijn honderdste Grand Prix-overwinning in zijn loopbaan.

Hamilton had op een gegeven moment tijdens de race geen idee hoe hij ervoor stond, vertelde hij na afloop. "Ik was een beetje in het ongewisse over waar ik was en toen ik naar buiten kwam (na de pitstop, red.) dacht ik echt: 'kop erbij houden'. Toen kwam de regen, dus ik maakte mij zorgen: Je wilt 'm immers niet in de muur zetten. Ik ben nu gewoon zo dankbaar. De Red Bulls zijn zo snel, ze zijn bijna het hele jaar al de snelsten. Dit is mega-schadebeperking. We moeten vanaf hier maar zien wat wij kunnen doen."

Hamilton heeft na de Russische Grand Prix twee WK-punten voorsprong op Max Verstappen met nog zeven races te gaan. De ploeg van Mercedes heeft echter 33 WK-punten voorsprong op Red Bull Racing in het wereldkampioenschap voor teams.