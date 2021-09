Max Verstappen weet uit de problemen te blijven in Rusland

Max Verstappen deed in Rusland zijn best om uit de ellende te blijven. De Nederlander moet met het wereldkampioenschap in zijn achterhoofd berekenend te werk gaan om te zorgen dat hij uit de problemen blijft. Verstappen reed dan ook met het wereldkampioenschap in gedachten rond tijdens de Russische Grand Prix in Sotsji. Dat valt op te maken uit de woorden van de Nederlander na afloop van de race.

Op zijn eigen website wordt de Limburgse raceheld geciteerd: "Het was lastig inhalen en zodra je vast kwam te zitten achter andere auto’s was er niet veel nodig om de banden te beschadigen. Vooral als je achteraan start gebeurt er in de eerste ronde veel. Zelfs nog in de eerste stint. Er zijn veel auto’s om je heen aan het vechten en dan moet je proberen niet in de problemen te komen. Ik denk echter dat we dat goed gedaan hebben. Gelukkig hielp de regen ons om die laatste sprong voorwaarts te maken en pakte de cruciale beslissing om naar de intermediates te gaan goed uit.”

Met nog zeven Grands Prix op de planning in 2021 staat Verstappen slechts twee WK-punten achter Lewis Hamilton in de voorlopige WK-stand.