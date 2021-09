Lewis Hamilton 'dankbaar' voor honderdste Grand Prix-overwinning in nat Sotsji: "Duurde lang voor dit kwam"

Lewis Hamilton heeft zijn honderdste Grand Prix-overwinning achter zijn naam geschreven in de Grand Prix van Rusland. De Mercedes-coureur ging op tijd naar de pitstraat om te wisselen naar intermediate-banden nadat het begon te regenen. Lando Norris kwam in de problemen nadat hij gokte om buiten te blijven op droog-weer rubber.

Hamilton bedankt tijdens de uitloopronde zijn team en de mensen op de fabriek in Groot-Brittannië vanwege het harde werk. De Brit bedankt het publiek.

"Het heeft een hele tijd geduurd om de honderdste overwinning te pakken en ik was niet eens zeker of die ooit wel zou komen", vertelt Hamilton terwijl Lando Norris hem een man-hug geeft en feliciteert met zijn overwinning. "Lando doet het zo goed en hij had een geweldige racesnelheid. Het is goed te zien dat mijn oude team het zo goed doet en voor mij reed. Zij doen het fantastisch met Mercedes-kracht en om die twee weer verenigd te zien, maar uiteindelijk maakte het team (Mercedes, red.) de juiste beslissing in het eind."

Hamilton vertelt dat hij dankbaar is voor zijn team van Mercedes die het mogelijk maakten om zijn honderdste F1-race uit zijn loopbaan te kunnen pakken. "Ik ben ongelofelijk dankbaar voor al die mannen en vrouwen hier en terug op de fabriek die dit mogelijk maken, echt ongekend."

Hamilton laat het 'God Save The Queen' klinken op het Russische podium en neemt de leiding in de WK-stand over van Max Verstappen. Hamilton staat nu twee WK-punten boven Max Verstappen in de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1 in 2021.