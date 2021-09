Hamilton na kostbaar slippertje in pitstraat: "Heeft eerlijk gezegd niets met druk te maken"

Lewis Hamilton meent dat het allemaal niet met de druk van het hevige gevecht om het wereldkampioenschap Formule 1 van 2021 te maken heeft dat hij in de fout ging tijdens de kwalificatie. De Brit blunderde bij het binnen rijden van de pitstraat. Zowel voor- als achtervleugel raakten beschadigd en Hamilton vergooide zijn kans om van pole te vertrekken tijdens de race.

Dat terwijl Hamilton toch juist zou hebben moeten toeslaan nu Verstappen van achteren zal beginnen vanwege zijn motorstraf. Hamilton ontkent echter dat het de druk is, waardoor hij faalde.

"Het heeft echt niets van doen met druk, eerlijk gezegd, want het was echt niet het scenario dat met die druk te maken heeft. Het was letterlijk een foutje dat kan gebeuren", zo citeert REUTERS de openhartige Hamilton.

"Ik wist dat ik niet veel tijd had en ik viel aan. Ik probeerde gewoon zo snel mogelijk door de pitstraat te komen, omdat ik wist dat ik zoveel mogelijk tijd op de baan nodig zou hebben.

"Ik dacht dat de baan aan het drogen was en de grip was redelijk goed en kwam binnen en nam het een beetje sneller dan normaal en verloor gewoon de achterkant en gleed in de muur.

"Ik ben ook maar een mens"

De Mercedes-topper vervolgt: "Natuurlijk is het niet wat je van een wereldkampioen zou verwachten, maar het probleem als je het succes hebt dat ik heb, is dat alles behalve perfectie nog ver weg lijkt. Maar ik ben ook maar een mens."

Lewis Hamilton vangt de Russische Grand Prix aan vanaf de vierde startplaats achter Lando Norris, Calos Sainz en zijn toekomstigen teamgenoot George Russell.

Kampioenschapsleider Max Verstappen start vanwege gridstraffen achteraan het veld. De Nederlander reed zijn noodzakelijke ronde tijdens Q3 foutloos, maar kwam daarna niet in actie omdat verder kwalificeren zinloos was vanwege een motorwissel en de gridstraf als gevolg van de Monza-crash met Hamilton.

Verstappen verzamelde tot nu toe vijf WK-punten meer dan Hamilton.