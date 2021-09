Vettel baalt: "Hadden makkelijk door kunnen gaan"

Sebastian Vettel baalde vanmiddag als een stekker. De ervaren Duitser bereikte Q3 op een haar na niet, hij werd elfde. Vanzelfsprekend was de Aston Martin-coureur er niet blij mee en overheerste er dan ook de teleurstelling. Vettel was zelfs langzamer dan zijn teamgenootje.

Een niet bepaald vrolijke Vettel verscheen na de kwalificatie voor de camera's van de internationale pers: "Ik denk dat we makkelijk door konden gaan maar ik had verkeer in mijn laatste poging en dat hielp niet mee. Ik ben boos op mijzelf omdat ik al eerder een snelle ronde had kunnen neerzetten."

Vettel verwacht voor de race dan ook geen walk in the park. Hij heeft er eigenlijk een hard hoofd in: "Ik weet zeker dat er vandaag een goed resultaat in zat. Maar we zitten min of meer vast aan de rand van de top tien. Het gaat een moeilijke race worden morgen."