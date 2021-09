Gasly niet blij: "We bleven buiten op gebruikte banden"

Als er iemand zwaar teleurgesteld was in Sotsji was het Pierre Gasly wel. De Franse AlphaTauri coureur werd twaalfde en baalde na afloop op een niet misstaande manier. Na afloop stond er dan ook geen breeduit lachende Gasly voor de internationale pers.

De beduusde Gasly was niet de vrolijkste snuiter toen hij voor de camera van Sky Sports verscheen: "Eerlijk gezegd heb ik er geen woorden voor. We waren heel snel in Q1 en Q2. Toen bleven we buiten op gebruikte banden die helemaal dood waren en na drie rondjes vroeg ik of ik alsjeblieft een stop mocht maken want de baan droogde op maar we deden het niet. In het einde waren we nergens meer op de gebruikte banden."

Gasly baalt, ook omdat hij weet dat de AlphaTauri best wat kan in de natte situatie. "We wisten dat we er bij moesten zitten in deze omstandigheden en in deze kwalificatie sessies. We hadden nieuwe banden moeten gebruiken. We moeten nadenken over morgen, herstellen en punten pakken."