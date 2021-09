Norris na verrassende pole: "Het voelt echt fantastisch!"

Lando Norris liet in Sotsji zien wat hij allemaal kan. De jonge Britse McLaren-coureur pakte zijn eerste pole en gaf het Monza-feest een vervolg. De Brit was dan ook vol vreugde na de kwalificatie toen hij zich na afloop voor de microfoon van de interviewer van dienst meldde.

Een glunderende Norris kwam lastig uit zijn woorden: "Het voelt echt fantastisch. Ik weet niet wat ik moet zeggen! Je denkt nooit dat je pole gaat pakken tot dat je dat daadwerkelijk doet, maar hier zijn we. Ik moet het team echt bedanken."

Het was sowieso een goede dag voor McLaren want teammaatje Daniel Ricciardo stuurde zichzelf naar de vijfde plaats. Norris was vooral vol verbazing maar gaat er maar het beste uithalen morgen: "Het is niet wat we verwachtten maar we gaan het meeste uit deze kans halen!"