Weer update Sotsji: zonnetje komt om de hoek kijken, het is wat droger

Het Formule 1-circus heeft momenteel veelal behoefte aan weermannen en vrouwen. Met de zware regenval van vanochtend was immers niet zo veel mogelijk. Momenteel lijkt het de goede kant op te gaan.

Met nog iets meer dan een kwartiertje te gaan is de regen in Sotsji afgenomen. Sterker nog het lijkt erop dat het langzamerhand droog gaat worden. Op een foto van Red Bull Racing op Twitter is te zien dat de wolken langzamerhand wat ruimte gunnen aan het zonnetje. Of dit zo blijft is natuurlijk nog maar de vraag aangezien het weer zomaar kan omslaan. Maar het is wel goed nieuwe voor de kwalificatie.