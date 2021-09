Hamilton: "Incidenten zijn onderdeel van de sport"

Het is wel duidelijk dat Max Verstappen en Lewis Hamilton dit jaar elkaars grote concurrent zijn. In Monza kwam de grootste aanvaring in hun titelstrijd tot nu toe. Verstappen en Red Bull waren niet bepaald te spreken over het gedrag van Hamilton en consorten en andersom was dit ook zeker het geval.

Hamilton ziet de strijd echter als een minder heftig duel dan vele anderen. Hij ging in gesprek met de Telegraaf in op de rivaliteit: "Ik heb altijd een tegenstander gehad die mij wilde verslaan. Ik rij al geruime tijd vooraan, dat deed ik zelfs al voor mijn Formule 1 dagen."

De zevenvoudig Brits wereldkampioen is ook nog eens vol lof over zijn veel jongere Nederlandse rivaal: "Max geeft nooit op, ik ook niet. Ik heb tegen veel coureurs gereden met dezelfde houding. Sommige zijn slimmer dan anderen. Een seizoen is een marathon, geen sprint. Maar het is leuk voor het publiek om nieuwe karakters te zien doorbreken. Incidenten zijn onderdeel van de sport, ik denk dat we allebei snel de knop omzetten. Zo lang we gezond blijven tenminste."