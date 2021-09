Video: Hamilton rijdt monteur omver

Het was een opvallend moment tijdens de tweede vrije training. Lewis Hamilton kwam de pits inrijden en maakte een remfoutje waardoor hij zijn jackman omver reed. Het is toch iets wat je niet verwacht van een ervaren rot als Hamilton, een zeldzaam foutje van de zevenvoudig wereldkampioen.

Bump.🤭 The good news is that he’s OK. 💪pic.twitter.com/2FfaBYcIEw — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 24, 2021

Gelukkig voor Hamilton hield de monteur er geen serieuze verwondingen aan over. Direct na het incident riep Hamilton over de boordradio dat het door de Magic-knop kwam. Eerder had hij al ruzie met dit knopje in Azerbeidzjan. Daar verremde hij zich waardoor niet hij maar Sergio Perez de race won.