Hamilton redelijk tevreden: "Over het algemeen goede sessie"

Het was een redelijk succesvolle middag voor regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit reed de tweede tijd in de tweede vrije training en ook in de eerste training wist hij zich naar die positie te rijden. Dan heeft hij ook nog het geluk dat zijn rivaal Max Verstappen een aantal straffen heeft.

De Brit kijkt in gesprek met Motorsport-magazin naar de straf van zijn rivaal: "Het is zonde voor hem maar wij moeten proberen om er op te anticiperen en voor het best mogelijke resultaat te gaan. Een een-tweetje zou voor ons spectaculair zijn."

Ook is Hamilton niet te beroerd om even terug te kijken naar zijn vrijdag: "De eerste run van de eerste sessie was de beste. Daarna hebben we veel bijgesteld en dat was niet zo goed zodra je begon te pushen. Over het algemeen was het een goede sessie. Er is nog wel wat werk te doen aan de long run."