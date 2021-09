Wolff voorziet meer ellende tussen Hamilton en Verstappen: "Gaan niet racen met fluwelen handschoentjes"

Nu de spanning in het kampioenschap al meermaals tot over het kookpunt ging, sluit Toto Wolff nieuwe aanrijdingen tussen Verstappen en Hamilton niet uit. De druk is absoluut nog niet van de ketel. Sterker nog: Toto Wolff voorziet dat het titelgevecht wellicht nog vaker in de grindbak zal eindigen.

Hamilton stelde eerder dat hij denkt dat Verstappen zal bezwijken onder de druk die het titelgevecht met zich meebrengt. Ondertussen wenst de Limburger niet in woordspelletjes en psychologische oorlogsvoering mee te gaan. De Nederlander stelt zich op het circuit in ieder geval nog geen moment bescheiden op dit seizoen.

Waar de strijd tussen de twee begin dit seizoen vaak nog hevig, maar schadeloos bleef, kantelde dat beeld na de crash van Verstappen in Silverstone en de absurde crash van de twee op Monza. Nadat Verstappen over Hamilton vloog in de eerste chicane loopt de rivaliteit hoger en hoger op.

De Mercedes-teambaas sluit dan ook niet uit dat de twee elkaar weer eens zullen raken tijdens wiel-aan-wiel gevechten in de laatste acht F1-races in 2021.

Wolff: "Het punt is dat deze twee racen voor het coureurskampioenschap en je kunt nu eenmaal niet verwachten dat zij dan met fluwelen handschoentjes elkaar bevechten. Dat is ook waarom we nog meer van dit soort stevige momenten gaan zien zoals dit."

Wolff vervolgt: "Ik denk dat zij behoorlijk goed weten wat zij doen. Als zij allebei aanrijdingen zouden willen voorkomen, dan zouden er minder aanrijdingen zijn. Als zij een aanrijding niet voorkomen omdat zij het gevoel hebben dat het goed is om niet terug te deinzen of omdat zij elkaar geen ruimte geven, dan gaan we dit vaker zien", zo vertelt Wolff in gesprek met de officiële F1-site.