BREAKING: Max Verstappen pakt gridstraf met motorwissel voor FP2

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft ervoor gekozen om zijn motor te wisselen in Rusland. Bronnen in de paddock konden dit GPToday.net vertellen.

De 23-jarige Nederlander zal hiermee een gridstraf krijgen. Het is zijn vierde motor van het seizoen. Hij zal met deze motor tot het einde van het seizoen moeten doen.

Inhalen in Rusland is vrij makkelijk en Max had al een gridstraf, mede hierom heeft Red Bull en Max ervoor gekozen om nu de motor te wisselen. Hij gaat met de nieuwe motor al in de tweede vrije training rijden.

Het team is nu bezig om de nieuwe motor te installeren.