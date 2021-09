Vettel goed gemutst: "Het is een geweldig seizoen"

Afgelopen week werd duidelijk dat Sebastian Vettel ook in 2022 zijn kunsten zal vertonen in de Aston Martin. Dat de Duitse viervoudig wereldkampioen voor het team zou blijven rijden leek al geruime tijd in kannen en kruiken maar pas recent werd het officieel.

Op de persconferentie voorafgaan de de Russische Grand Prix werd Vettel vanzelfsprekend gevraagd naar zijn langere verblijf bij het Britse team. En daar blijkt dat Vettel vooral staat te popelen voor het nieuwe regelboek van 2022: "Volgend jaar gaat er veel dingen veranderen. Ik denk dat niemand gegarandeerd gaat winnen."

De ervaren Duitser vermaakt zich ook opperbest bij het team van Lawrence Stroll. Hij is zeer in zijn nopjes over de stand van zaken bij het groene team: "Het is een geweldig seizoen. Misschien niet als je kijkt naar resultaten maar wel als je het hebt over werk. Het moraal is hoog dus er zijn heel veel dingen waar ik heel blij van wordt."