Alonso vreest regen: "Zicht was heel erg slecht"

Er is een grote kans dat er heel veel regen gaat vallen in Sotsji dit weekend. Vooral tijdens de kwalificatie lijkt het een waar waterballet te gaan worden. Alpine-coureur Fernando Alonso laat op de persconferentie weten het ergste te vrezen.

Niemand wil een herhaling van wat er gebeurde in België de race op Spa was een enorme farce. Alonso sprak zijn zorgen uit voor een herhaling van dit debacel. Hij wordt geciteerd door Motorsport-magazin.com: "Het zicht was toen heel erg slecht. Het circuit is erg plat, je hebt geen plekken waar de hoogte van het circuit verandert dus het water blijft liggen. Ik kan mij dat in de eerste bocht herinneren, wat niet echt een bocht is. Dat was dus echt wel een bocht in de regen."

Gelukkig voor Alonso lijkt het tenminste op de vrijdag redelijk droog te blijven. Voor zaterdag zal hij wel zijn regenjas moeten meenemen aangezien alle voorspellingen lijken uit te wijzen dat het heel nat gaat worden. De race kan zomaar verstoord worden door een aantal grote regenbuien.