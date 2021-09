Vettel over Monza-incident: "Niemand van ons heeft intentie om te crashen"

Er is al enorm veel gesproken over de hevige kampioensstrijd in de Formule 1. Kemphanen Max Verstappen en Lewis Hamilton geven elkaar geen centimeter ruimte en in Monza resulteerde dat in een incident. Bijna iedereen heeft zich er inmiddels wel over uit gesproken, maar Sebastian Vettel nog niet.

De viervoudig wereldkampioen en huidig Aston Martin-coureur kijkt in gesprek met Sky Sports naar het vlammende duel: "Ik denk dat de machines vergelijkbaar zijn en het dus op de coureurs aankomt. Maar ja, ik bekijk het van een afstandje dus het is niet onze primaire focus op het moment."

Vettel kan dan ook niet ontkomen aan een vraag over zijn mening over het Monza-incident. De Duitser denkt echter niet dat het een actie met voorbedachte rade was: "Ik denk het niet. Ik denk niet dat iemand van ons de intentie heeft om te crashen. Maar als het gebeurd ,wanneer dingen fout gaan, dan is het soms iemands schuld en soms niet. Ik denk dat dat normaal is. Het is aan de stewards en de mensen op te beslissen of er iemand fout zat. Dat is denk ik niet altijd makkelijk omdat elke situatie anders is."