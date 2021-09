Wolff over komst Russell: "Moet perspectief van andere ook respecteren"

In 2022 heeft Mercedes een volledig Britse line-up, naast Lewis Hamilton zag namelijk ook George Russell achter het stuur kruipen. Teambaas Toto Wolff weet dat hem een moeilijk klus voor de boeg ligt, hij wil immers geen herhaling van de vete tussen Hamilton en Nico Rosberg.

In gesprek met de site van de Formule 1 gaat Wolff in op hoe hij de komst van Russell gaat aanpakken: "Er is veel meer druk, hij krijgt een ongelooflijke teamgenoot met de grootste records en dan is het belangrijk dat je je aan hem conditioneert en je je zelf ijkt aan hem. We hebben situaties gezien in het verleden waar ze faalden. Lewis was onderdeel van zo'n eentje waar het team niet echt begreep hoe het potentieel kon aflopen."

Wolff verwacht niet dat Russell de waterdrager van Hamilton gaat worden. Wel vraagt hij om een bepaalde manier van waardering: "Ik denk dat je het perspectief en de ambitie van de andere jongen ook moet respecteren. We zetten geen coureur in de auto die niet de ambitie heeft om er alles aan te doen zijn teammaat te verslaan, races te winnen en voor het kampioenschap te gaan. Laat dat duidelijk zijn."