Lawrence Stroll realistisch: "Succes in Formule 1 duurt jaren"

Als er één team vol ambitie op de grid staat is dat wel het team van Aston Martin. De Britse renstal van de Canadees Lawrence Stroll wil het hoogst mogelijke bereiken in de sport. En ze weten dondersgoed dat dat een doel van de lange adem is.

Aston Martin heeft met Lance Stroll en Sebastian Vettel twee coureurs in huis die bij de ambities passen. Met Vettel hebben ze een ervaren rot in het team die al vier keer wereldkampioen is geworden. Recent werden de contracten van de twee coureurs verlengd en dus zullen ze ook in 2022 gaan jagen op het ultieme doel.

Teameigenaar Lawrence Stroll gaat in gesprek met Autocar in op wat hij wil bereiken met zijn ploeg: "Zoals bij mijn track record in de bedrijven waar ik eigenaar van ben is het doel winnen. In dit geval betekent winnen natuurlijk het winnen van het wereldkampioenschap. En uiteindelijk is dat het doel waar wij naar streven. Waar ik naar streef."

Aan Ambitie ontbreekt het zeker niet bij Stroll en consorten. Maar realistisch zijn dan weer wel: "We weten allemaal dat succes in de Formule 1 niet na een nachtje slapen bereikt is. Het duurt jaren om de juiste mensen, juiste spullen en het juiste proces op gang te krijgen."