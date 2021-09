Wolff wil goede sfeer behouden bij Mercedes na komst Russell

Met de komst van George Russell naar Mercedes heeft teambaas Toto Wolff geen zin in interne fricties, zoals met Nico Rosberg en Lewis Hamilton. De Oostenrijker wil dat in 2022 voorkomen.

"Russell heeft bewezen dat hij het verdient om in een topauto te zitten en nu moeten we hem laten wennen aan de Mercedes-omgeving ... er is veel meer druk, hij heeft een ongelooflijke teamgenoot met de grootste records en dan het is belangrijk dat je hem goed instrueert en hem op de juiste manier begeleidt,'' zei de Oostenrijker op de officiële Formule 1-website.

“We hebben in het verleden situaties gezien waarin teamgenoten in elkaars haren vlogen; Lewis maakte er deel van uit waarvan ik denk dat het team niet begreep wat er kon gebeuren. En ik denk dat we misschien een beetje beter voorbereid zijn op die situatie, maar desalniettemin heeft Russell alle ambitie om een ​​toekomstige wereldkampioen te worden en Lewis ook."

Toto Wolff benadrukt dat in 2022 er gelijke kansen zijn voor zowel Russell als Hamilton. Dat Russell nieuw is bij het team, heeft daar geen invloed op. "Ik denk dat je ook het perspectief en de ambitie van de ander moet respecteren", zei Wolff. “We gaan geen coureur in de auto zetten die niet de ambitie heeft om zo goed mogelijk te doen, om zijn teamgenoot zo goed mogelijk te verslaan, races en kampioenschappen te winnen. Dat is duidelijk. Dus ik kan mezelf in zijn positie verplaatsen, dus ik probeer met hem te bespreken wat dat betekent voor de teamdynamiek, wat het zou kunnen betekenen, hoe we het momentum in het team moeten behouden. En hij is heel intelligent, dat snapt hij.”