Mercedes domineert statistieken GP Rusland

De Grand Prix van Rusland begint volgende week aan de achtste editie die meetelt voor het wereldkampioenschap Formule 1. Op het Sochi Autodrom is Mercedes-Benz ongenaakbaar. Sinds de eerste wedstrijd in 2014 heeft de Duitse succesformatie elke race rondom het Olympisch Park winnend afgesloten.

Dat is niet verwonderlijk, want in 2014 met de start van het nieuwe V6-hybrid tijdperk werd Mercedes de benchmark. De zeven kampioenschappen op rij onderstrepen dat.

Ironisch genoeg won een Benz, dat in 1926 zou fuseren met Mercedes, in 1913 en 1914 ook al een wedstrijd. De races werden gehouden in de stad St. Petersburg.

De meeste zeges staan op naam van Lewis Hamilton met vier stuks, Valtteri Bottas won er drie, Nico Rosberg zegevierde eenmaal. Vijf keer was er een dubbelslag voor Mercedes. De andere keren zat een Ferrari of een Red Bull de Mercedessen dwars.

Max Verstappen behaalde sinds zijn Red Bull Racing-periode vier keer een topvijfklassering. In 2017 en 2018 werd de Nederlander vijfde, in 2019 vierde en in 2020 nam de 23-jarige coureur voor het eerst een bokaal mee naar huis met een tweede plaats.