Ontwikkelaar Halo tevreden: "Crash heeft sterkte bewezen"

Veel mensen zijn het er wel over eens dat de Halo afgelopen weekend het leven van Lewis Hamilton heeft gered. Max Verstappen stuiterde over de Brit heen en de Halo zorgde ervoor dat Hamilton niet de gehele Red Bull kopte.

Bij de Cranfield University werkt een man die luistert naar de naam Clive Temple. Hij was een van de belangrijke spelers in de ontwikkeling van de Halo. In gesprek met Autosport.com kijkt Temple naar de Hamilton-crash: "Het is een feit dat engineering en wetenschap er voor zorgen dat coureurs veilig zijn. Veiligheid is de primaire zorg van de autosport."

Temple weet zeker dat de Halo nu zijn nut heeft bewezen. "Deze crash heeft bewezen dat de Halo exceptioneel sterk is en integraal is aan alle andere kritieke veiligheidsonderdelen aan de auto. Hamilton die Verstappen over zich heen krijgt is te vergelijken met een Londens dubbeldekker bus die op de auto landt."