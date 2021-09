Sainz over Monza-incident: "Het is een natuurlijk ding"

De clash van Verstappen en Hamilton in Monza maakte veel tongen los. Ook hun collega's hebben gezien dat de twee titelrivalen elkaar raakten. Dat betekent dat de andere coureurs ook worden gevraagd naar hun mening over het incident.

Ook Ferrari-man Carlos Sainz werd na de race door de aanwezige media gevraagd naar zijn mening. De Spanjaard is niet te beroerd om hier antwoord op te geven: "Vanuit mijn oogpunt is het nogal duidelijk. Ik ga niet teveel in detail, ik ga je niet mijn mening geven. Ik heb het idee dat we bij de volgende drivers meeting hier nog over gaan praten."

Sainz vindt het niet bijzonder dat Verstappen en Hamilton elkaar in de wielen rijden: "Ik denk dat het altijd te vermijden is. Ik denk dat er niet twee gaan crashen als eentje het niet wil. Ik denk dat het een natuurlijk ding is in de Formule 1. Twee gasten die vechten om het kampioenschap hebben vaker de neiging om elkaar te raken. Vaker wel dan niet."