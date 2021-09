Hill vol lof over Bottas: "Hij was echt briljant in de sprintrace"

Valtteri Bottas is bezig aan zijn afscheidstournee bij Mercedes. De Fin reed in Monza ineens een perfect weekend en was een echte smaakmaker in zowel kwalificatie, sprint en de race. Door incidenten met andere coureurs vielen zijn prestaties echter niet zo op.

Voormalig wereldkampioen Damon Hill is het echter wel opgevallen wat Bottas voor elkaar wist te krijgen. In de F1 Nation Podcast brak hij een lans voor de Fin: "Een briljante pole-ronde op vrijdag zodat hij de sprint vooraan kon starten. En daar liep hij weg met de overwinning in de sprintrace. Hij was echt briljant in de sprintrace."

Hill denkt wel te weten waarom Bottas ineens zo sterk reed. Volgens heel was hij namelijk een beetje boos: "Ik dacht dat er wat woede in zijn rijden zat tijdens zijn eerste paar runs in de kwalificatie, hij zat er echt lekker in. Hij zei dat hij te hard ging een een foutje maakte maar het was het vuur dat we denk ik van Valtteri willen zien."