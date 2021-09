Hill over titelstrijd: "Het is hun werk om niet met iemand te crashen"

De crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in Monza blijft gespreksstof. Damon Hill had al eerder zo zijn bedenkingen bij het incident maar is niet te beroerd om nog een keertje terug te kijken op de clash.

In de F1 Nation Podcast gaat het vanzelfsprekend over de crash. Het is immers een van de grootste verhalen die nu speelt binnen de Formule 1. Hill benut de kans op zijn mening erover te geven: "Ik hoor de hele tijd dat het een racing incident is en dat je ze moet laten racen. Het is een autocoureur zijn werk om niet te crashen met een collega. Wanneer het een agressieve, compromisloze move is dan moet iemand zeggen dit gaat te ver. Dit is de Formule 1 dit moet gaat over goed oordelen en skills."

Hill weet zelf als geen ander hoe het voelt om het kampioenschap te verliezen na een incident met je grootste rivaal. In 1994 vocht bij tot de laatste race in Australië om de wereldtitel met Michael Schumacher. De strijd werd daar toen beslist toen Schumacher tegen Hill aanreed en beide coureurs uitvielen. Hill verloor de strijd en Schumacher was kampioen.

Hill is dan anno 2021 ook van mening dat het kampioenschap niet moet worden beslist door crashes: "Dit is niet hoe we willen dat het kampioenschap wordt beslist. We willen dat ze mensen inhalen, we willen dappere inhaalacties. Daniel Ricciardo en Fernando Alonso zijn goed in inhalen en zij crashen niet in mensen."