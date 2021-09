Hill walgt van eigen gedachte: "Ik wil dat over geen enkele coureur denken"

Het incident tussen Verstappen en Hamilton in Monza zal nog lang worden besproken. Verstappen werd door de stewards als schuldige aangewezen alleen is niet iedereen het eens met die beslissing. Iemand die wel van mening is dat Max Verstappen de schuldige is, is Damon Hill.

De Britse wereldkampioen van 1996 besprak de crash bij Sky Sports. Hill bekroop daar een gevoel: "Ik moet zeggen, als ik kijk naar de herhaling van Max op Lewis in bocht 1 dan zou dat op geen enkele manier lukken. Hij moest een uitwijkende actie maken zoals Lewis deed in de tweede chicane om een incident te voorkomen. Dus de enige conclusie is dat hij misschien dacht, 'ik moet hem uitschakelen.'"

Toch walgt Hill van deze gedachtegang. Maar hij wil het niet uitsluiten: "Ik wil over geen enkele coureur denken maar ik denk dat het of een inschattingsfout of een ingecalculeerde actie was. Dat is een heftige gedachte en ik vind het niet leuk dat ik iemand beschuldig hiervan maar hij had een voorsprong in punten en dit was een race waar je van verwachtte dat Mercedes zou winnen."