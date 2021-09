Miljoenen TV-kijkers in Nederland zien Max Verstappen en Lewis Hamilton crashen op Monza

Volgens stichting Kijkonderzoek hebben meer dan anderhalf miljoen kijkers via ZiggoSport gezien hoe Max Verstappen en Lewis Hamilton samen in het grind eindigden op Monza. Naar de F1-race die werd uitgezonden op ZiggoSport keken in totaal 1.514.000 kijkers een minuut of langer onafgebroken. De race trok gemiddeld 1.251.000 kijkers, zo becijferde Stichting Kijkonderzoek SKO.

De race trok echter meer kijkers, want ook via ZiggoSport Select keken nog eens 446.000 kijkers in totaal en met een gemiddelde van 384.000 kijkers naar dezelfde race.

Ook de nabeschouwing van ZiggoSport trok veel bekijks. Gemiddeld zagen 1.071.000 kijkers naar de nabeschouwing op ZiggoSport met een totaal aantal van 1.544.000 kijkers die minimaal een minuut onafgebroken bleven kijken. De voorbeschouwing op de race trok een totaal aantal kijkers van 954.000 met een kijkdichtheid van 430.000 via ZiggoSport.

Hoeveel kijkers er via een abonnement op F1TV of op andere manieren hebben gekeken naar de race is niet bekend.